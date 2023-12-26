Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiyede sevindiren gelişme

TBMM'de dün sona eren bütçe görüşmelerinin ardından TBMM yılın son haftasında "çalışan emekliye de 5 bin TL ek ikramiye" mesaisine başlıyor. Bütçe görüşmeleri nedeniyle rötar yapan çalışan emeklilerin 5 bin TL'lik ek ikramiyelerinin yapılacağı tarih kesinleşti.

AK Parti'nin çalışan emeklileri muaf tutarak sadece çalışmayan emeklilere 1 defaya mahsus verilen 5 bin TL'lik ek ikramiye için çalışan emekliler ses yükseltip iktidarın bu ayrımcılık kararını protesto etmişti. Yaklaşan yerel seçimler öncesi AK Parti "çalışan emekliye ek ikramiye yok" kararından geri adım atmış ve 5 bin TL'lik ek ikramiyeden çalışan emeklilerin de faydalanacağını duyurmuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda alınan kararla, çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi yapılmasını öngören önerge kabul edildi. Bu önerge, 86 maddelik torba yasa kapsamında değerlendirilerek 2023 içinde Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak ve yasallaşacak. Sonrasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girecek ve SGK, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı dahil olmak üzere ödemeler uygulanmaya başlayacak.

TBMM'de dün sonlanan bütçe görüşmelerinin ardından çalışan emeklilere de 5 bin TL ek ikramiye TBMM gündemine geliyor.

Meclis'ten çıkıp Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte SGK harekete geçecek. Meclis'in çalışma takvimine göre, çalışan emeklilere yönelik ikramiye düzenlemesi 2023 içerisinde yasalaşacak gibi görünüyor.

Düzenlemenin 25 Aralık'tan itibaren tekrar değerlendirilmesi ve torba yasa içerisinde yeniden ele alınarak 2023 yılı içerisinde kabul edilerek kararın Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.