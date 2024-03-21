Çamaşır makinesinde havasız kalan 3 yaşındaki Elif hayatını kaybetti

Adana'da evde girdiği çamaşır makinesinde havasız kalarak hayatını kaybeden 3 yaşındaki Elif, herkesi yasa boğdu.

Adana Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi’nde Adana E Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki lojmanda Ceza infaz koruma memuru Tayfur K. ile Yüreğir Devlet Hastanesi’nde çalışan Suna K., çocukları Zeynep H. (12), Alparslan T. (6) ve Elif A.'yi evde bırakıp, işe gitmek için çıktı.

KAYBOLDUĞUNU SÖYLEDİLER

Öğle saatlerinde Zeynep H., cep telefonuyla annesini arayıp, kardeşi Elif’in kaybolduğunu söyledi. Suna K. da durumu eşine bildirdi. Bu sırada Alparslan K., kardeşi Elif’i çamaşır makinesinin içerisinde kapalı kaldığını görüp, dışarı çıkardı.

BABASI, KALBİNİ YENİDEN ÇALIŞTIRDI

Eve dönen Tayfur K., havasız kaldığı için kalbi duran kızı Elif’e suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Tayfur, yeniden kalbini çalıştırdığı kızını Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan müdahalenin ardından Elif, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne sevk edildi.

ELİF BEBEK KURTARILAMADI

Ancak Elif K., dün gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından ailesine teslim edilen Elif’in cenazesi, defnedilmek üzere Ankara’ya götürüldü.