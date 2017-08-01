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  3. 01 Ağustos 2017 23:10

Camiye bombalı saldırı ! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bir camide art arda düzenlenen saldırılar sonucu çok sayıda ölü ve yaralılar var.

Camiye bombalı saldırı ! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Afganistan'ın batısındaki Herat kentinde bir camide art arda düzenlenen iki saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, saldırganlardan birinin Herat'ın merkezindeki Cevadiye camisinin girişinde üzerindeki bombayı patlatmasının ardından ikinci saldırganın cami içine girerek rastgele ateş açmaya başladığını bildirdi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden yetkililer, 15 kişinin de yaralandığını aktardı.

Saldırının ardından caminin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Ölü sayısının artmasından endişe edilirken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AA

cami , bombalı saldırı , afganistan
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