Can Atalay için mahkeme başkanı HSK'ya şikayet edildi

İstanbul Barosu, AYM'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararının ardından mahkeme başkanının HSK'ya şikayet edildiğini açıkladı.

İstanbul Barosu üyesi avukatlar, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hakkında hak ihlali kararı vermesine rağmen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay milletvekili avukat Can Atalay’ın tutukluluğunun devam etmesine ilişkin Çağlayan Adliyesi önünde bir araya gelerek açıklama yaptı.

'Hukuk devletine saygı' pankartının açıldığı ve alkışlı protestonun yapıldığı basın açıklamasını avukatlar adına açıklamayı İstanbul Baro Başkanı Filiz Saraç okudu.

Saraç, "Bağımsız ve tarafsız yargının olmadığı, Anayasa Mahkemesi’nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarının tanınmadığı hukuka saygının olmadığı bir ülkede hukuk devletinden de demokrasiden de söz edilemez" dedi.



Saraç, konuşmasının devamında şunlara yer verdi:

"Anayasa’nın 153/6 maddesine göre, Anayasa kararları Resmi Gazete’de hemen yayımlanır. Yasama, yürütme ve yargı organlarını, idade makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Cumhuriyetimizin 100. yılının kutlandığı bugünlerde Anayasa Mahkemesi kararı uygulanmayarak hukukun üstünlüğü ayaklar altına alınmıştır.

Anayasa Mahkemesi 27 Ekim 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararı ile Hatay Milletvekili ve baromuzun üyesi avukat Şerafettin Can Atalay’ın seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Bu husus "AYM kararında kararın bir örneğinin hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararının verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirilmesi için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine" denilerek açıkça belirtilmiştir.

Yargılama sürecinde yaşanan huuksuzlar silsilesine Anayasa Mahkemesi kararına uyulmayarak bir yenisi daha eklenmiştir. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemsi, AYM sonrasında görevli olan mahkemedir.Bu husu kararda açıkça belirtilmiştir. Can Atalay AYM kararı doğrultusunda ihlalin sonuçları ortadan kaldırılarak derhal tahliye edilmelidir. Aksi durum görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur.

Buna karşın dosya Yargıtay'a gönderilmiştir. Ayrıca Ağır Ceza Mahkemeleri heyet halinde karar verir. Sadece başkanın imzasıyla böyle bir karar verilemez. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkmesi'nin yok hükmünde olan kararından dönülerek Anayasal hüükümlülüğnü ivedilikle yerine getirmektedir.

HGak ihlali sona erdirilmeyip tahliye sağlanmadığından baromuz tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı hakkında görev suçu ve meşru vasıtaları kullanmak ile hürriyeti tahdit nedeniyle şikayette bulunulmuştur. 'Hukuk devletine saygı' demek için buradayız. Yargı sistemine saygı duymaya davet ediyoruz."

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