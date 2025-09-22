Can Holding'in 1 şirketine daha kayyum atandı

  1. Anasayfa
Can Holding soruşturması kapsamında, holding bünyesinde yer alan 1 şirkete daha kayyum atanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma', 'suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçları yönünden yürütülen soruşturma çerçevesinde, Can Holding'e bağlı yüklü miktarda mal varlığı bulunan ancak herhangi bir tedbire konu edilmeyen 1 şirket daha tespit edildi. Tespit edilen şirketlerin aktif olarak faaliyetlerine devam ettiği belirtildi. Bunun üzerine, Sulh Ceza Hakimliği tarafından söz konusu şirketlere kayyum olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) atanmasına karar verildi. Soruşturmanın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde TMSF, MASAK, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle genişletilerek sürdürüleceği öğrenildi. Kayyum atanan şirketin "Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş." olduğu öğrenildi. 

DHA

