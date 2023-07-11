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Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, milli futbolcu Caner Erkin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor, milli sol bek oyuncusu Caner Erkin'i Transfer etti.

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, "Eyüpspor’umuz, en son Başakşehir forması giyen milli futbolcu Caner Erkin'i renklerine bağladı. Caner Erkin'e 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz." denildi.

Kariyerinde daha önce Galatasaray, Fenerbahçe, CSKA Moskova, Inter, Beşiktaş gibi kulüplerin formalarını giyen Caner Erkin, geride kalan sezonun ilk yarısını Fatih Karagümrük'te; ikinci yarısını ise Başakşehir'de geçirmişti.

Etiketler caner erkin eyüpspor
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