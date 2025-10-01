Çankırı'da korkutan deprem

İstanbul Boğazı'nın 1 milyar TL'lik eşsiz yalısı satıldı: Sahibi açıklanmadı!

2018'den sonra bir ilk... ABD'de bütçe krizi: Hükümet resmen kapandı!

Yeni ayda ilk zam haberi akaryakıtta: Bu gece yarısı 1 TL zam var!

Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili herşeyi değiştirecek görüntü ve ses kaydı ortaya çıktı

Hava sıcaklıkları daha da düşecek, gök gürültülü sağanaklar geliyor!

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'in ''köpeğin oldum'' sohbetine tepki yağdı

Polise ''evde ölü buldum'' demişti, katil kendisi çıktı!

Beyaz Saray'daki sözleri olay olan muhabir NTV'den kovuldu!

Vergi cezalarında yeni dönem başladı: Artık 8 yıla kadar hapis cezası var!

Güllü'nün öldürüldüğünü iddia eden patronu şimdi de Güllü'nün mal varlığını açıkladı!

ABD'de de hükümet kapandı, piyasalar karıştı: Altın fiyatları tepetaklak!

Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı: Bu görüntüler ilk kez yayınlandı!