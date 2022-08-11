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  3. Canlı yayın arasında saldırıya uğrayan Latif Şimşek istifa etti

Canlı yayın arasında saldırıya uğrayan Latif Şimşek istifa etti

Demokrat Partili Cemal Enginyurt ile korumasının darp ettiği gazeteci Latif Şimşek, Parlamento Muhabirleri Derneği’ne tepki göstererek istifa etti.

tv100’de yayınlanan ‘Gündeme Dair’ programında Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile koruması olduğu iddia edilen E. T.’nin saldırısına uğrayan zehir zemberek sözlerle Parlamento Muhabirleri Derneği’nden istifa ettiğini duyurdu.

Şimşek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Ağzı lağım kokan kahpeler tarafından yapılan kalleş saldırıyı kınamayarak, gazetecilik mesleğine kara bir leke süren, 20 yıldır üyesi olduğum, Parlamento Muhabirleri Derneği’nden istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

PMD’nin, yönetim kurulunda bir değerlendirme yaptıktan sonra açıklama yapması bekleniyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Enginyurt’un olduğu iddia edilen E. T. mahkemece tutuklanmıştı.

Etiketler Latif Şimşek istifa saldırı cemal enginyurt
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