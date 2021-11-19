Canlı yayında ''Nagehan Alçı'' şov! İzleyici neye uğradığını şaşırdı

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen ancak bir süredir, AK Parti iktidarını eleştirip muhalefetten yana tavır koyan Nagehan Alçı, Habertürk TV canlı yayınına konuk olan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu canlı yayında öve öve bitiremedi.

AK Parti iktidarına yakın açıklamaları ve yazılarıyla bilinen Nagehan Alçı'nın dün akşam Habertürk TV canlı yayınındaki "halleri" dikkatlerden kaçmadı

Habertürk canlı yayınında soruları yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik övgü dolu cümleleri art arda dizen Alçı, şu ifadeleri kullandı:

"Sizin helalleşme çıkışınızın önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'ye iyi gelecek bir çıkış olduğunu düşünüyorum, doğru değerlendirilirse.Ve sayın Kılıçdaroğlu sizin CHP tarihinde de devrim yapan bir siyasetçi olduğunuzu düşünüyorum. Ancak sizin bu çıkışınızdan sonra gelen tepkilere bakıyorum belki iktidar medyasından ya da iktidar kanadından bu tip tepkiler gelebileceğini hesaplamış, bunu öngörmüş olabilirsiniz. Öte yandan sizi destekleyen CHP medyasına, CHP'li aydınlara bakıyorum bırakın size yönelik dişe dokunur bir desteği sessizlik bile değil çok CHP tabanının önemsediği yerlerden kalemlerden size yönelik, helalleşme çıkışına yönelik ciddi bir eleştiri görüyorum. Yani helalleşme nereden çıktı biz daha hesaplaşacaktık minvalinde çok sert eleştiriler görüyorum. Şimdi siz bir yandan CHP'nin makus talihini kırmak için çok önemli bir çıkış yapıyorsunuz ve bence partinizin de ilerisine geçiyorsunuz. Uzun zamandır takip ettiğim kadarıyla böyle ama hem CHP medyası, hem CHP aydınları arkadan geliyor. Yani o eski çizgiyi devam ettirmek istiyorlar gibi bir hava.Siz bu dönüşünüzü yakalayan bir CHP aydın sınıfına ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz?"