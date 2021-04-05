Canlı yaynda AK Partili ismin üstüne yürüdü
SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı canlı yayında çılgına döndü. AK Partili Mücahit Birinci'nin üstüne yürüdü.
TV100 ekranlarında yaşanan tartışma dikkat çekti. “Şimdi Konuşalım” programında 104 Amiralin bildirisi konuşulurken SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı ile AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci birbirine girdi.
Programda bildirinin “darbe” çağrışımı yapmadığını savunan ve ifade özgürlüğü olduğunu söyleyen Bayrakçı’ya, AK Partili Birinci karşı çıkınca tansiyon yükseldi.
Tartışma karşılıklı atışmaya dönüşünce ses tonu da yükseldi. AK Partili Birinci, Bayrakçı’ya bağırınca, Bayrakçı da masayı yumruklayarak Birinci’nin üzerine yürümek istedi.
Bayrakçı’yı programın sunucusu Hande Aydemir güçlükle sakinleştirdi.
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