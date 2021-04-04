Hakan Bayrakçı canlı yayında ''103 emekli amiral''i eleştirenlere tükürdü!

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, canlı yayınında 103 emekli amiralin yayımladığı bildiriye ilişkin açıklamalarda bulundu.

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, Ulusal Kanal canlı yayınında 103 emekli amiralin, son dönemde gündeme gelen ‘tekkedeki amiral’, ‘Montrö’nün tartışmaya açılması’ konularında yayınladığı bildiriye yönelik eleştirilere sert cevap verdi.

Bayrakçı, ”Ne darbesi be! Darbe olma ihtimali mi var bu ülkede? Adamların söz hakkı yok mu? Köy kahvesinde 103 kişi oturuyor konuşuyor. Kaleme alıp mektup bile yazıyorlar Cumhurbaşkanı’na” ifadelerini kullandı.