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  3. Burası Türkiye! Tepki çeken görüntüye soruşturma başlatıldı

Çarşaflı kadının zincire vurulduğu gösteriye soruşturma

Çarşaflı kadının zincire vurulduğu gösteriye soruşturma

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünde düzenlenen törende çarşaflı bir kadının zincire vurulması tepkilere neden oldu. Balıkesir Valiliği, tepki çeken gösteri ile ilgili soruşturma başlattı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde dün ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılması ve CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın konuşmasının ardından halk oyunları gösterilerine yer verilen kutlama programı, Menderes Bulvarı'nda yapıldı. Törende; Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şubesince sunulan bir temsil ise tartışma yarattı.

TEPKİ ÇEKTİ
Üzeri siyah örtüyle kapatılan bir genç kızın zincirle bağlanması ve ardından efelerin zinciri çözüp örtüyü açmasıyla tamamlanan temsile vatandaşlar tepki gösterdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sosyal medyada da kısa sürede büyük tepki çeken temsil videosu hakkında Balıkesir Valiliği soruşturma başlattı.

"TÜRK KADININI ZİNCİRE VURACAK KİŞİ DAHA ANASINDAN DOĞMADI"
AK Parti'li Edremit Belediye Meclisi Üyesi Murat Tuna da törende kurtuluşun canlandırıldığı bölümde, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şubesince sunulan temsile tepki göstermişti. Tuna, üzeri siyah örtüyle kapatılan bir genç kızın zincirle bağlanması ve ardından efelerin zinciri çözüp örtüyü açmasıyla tamamlanan temsile ilişkin, "Türk kadınını zincire vuracak kişi daha anasından doğmadı. Türk kadınını kim zincire vurdu? Neyin hesabını yapıyorsunuz? Onu düzenleyenler kimse, hesabını verecek." diyerek tören alanından ayrılmıştı.

Etiketler balıkesir edremit çarşaflı kadın zincir
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