Casperlar suç örgütünün bir numarası serbest bırakıldı

Almanya'da gözaltına alınan Casperlar suç örgütünün ''Hamuş'' kod adlı lideri İ.A., serbest bırakıldı. Türkiye'nin iade talebi ise ''adil yargılama endişesi'' gerekçesiyle reddedildi.

Suç dünyasında “Hamuş” kod adıyla bilinen ve “Casperlar” suç örgütünün lideri İ.A., Almanya’da gözaltına alındıktan sonra dört günlük süre zarfında serbest bırakıldı. Alman basınına yansıyan haberlere göre, Türkiye’nin iade talebi, “adil yargılama endişesi” gerekçesiyle reddedildi.

A., Hessen eyaletinde yapılan rutin bir polis kontrolü sırasında yakalanmış ve Türkiye tarafından hakkında çıkarılan arama kararı sonrası gözaltına alınmıştı. Frankfurt Başsavcılığı, A.’nın Türkiye’ye iade edilmesi için mahkemeden tutuklama talebinde bulunmadı.

Frankfurt Yüksek Mahkemesi Sözcüsü, Türkiye’deki mevcut siyasi ve hukuki gelişmelerin ışığında, adil bir yargılamanın güvence altında olmadığı kanaatine varıldığını belirterek, A.’nın iadesi için tutuklama talep edilse bile mahkemenin bunu kabul etmeyeceğini ifade etti.

