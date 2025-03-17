Celal Şengör'ün ''Hayatta kalanlar keşke ölseydik diyecek'' çıkışına 5 maddelik yanıt!

Türkiye'nin önde gelen yer bilimcilerinden Prof. Dr. Celal Şengör'ün büyük İstanbul depremi için "Hayatta kalanlar keşke ölseydik diyecek" açıklamasına yanıt veren Prof. Dr. Osman Bektaş felaket senaryolarına neden katılmadığını 5 maddeyle açıkladı.

Cansu Canan Özgen’in YouTube kanalına konuk olan yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, Marmara bölgesinde 7 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini belirterek deprem sonrası İstanbul’da büyük bir kaosun yaşanabileceğini belirtmişti.

Prof. Dr. Şengör açıklamasında "Ben bunu hep diyorum; İstanbul'da depremden sonra hayatta kalanlar, 'Keşke ölseydik' diyecekler." ifadelerini de kullanmıştı.

Prof. Dr. Celal Şengör'ün endişe yaratan açıklamalarına, 2 uzman isim Prof. Dr. Osman Bektaş ve Dr. Ramazan Demirtaş'tan peş peşe yanıt gelmiş ve her iki uzman da Prof. Dr. Celal Şengör'e katılmadığını belirtmişti.

Prof. Dr. Osman Bektaş’tan bugün yeni bir açıklama daha geldi.

Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Bektaş, ‘İstanbul felaket senaryosuna katılmıyorum’ diyerek sebebini açıkladı.

Bektaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Niçin katılamıyorum?

1-Orta Marmara’da deprem üreten kabuk İzmit'den çok daha ince olup deprem derinlikleri daha sığdır.

2-İzmit’ten Orta- Batı Marmara’ya doğru artan fay sürünmesiyle ( creep ) deprem enerjisi önemli ölçüde azalmakta.

3- Öteden beri savunduğumuz Ana Marmara fayının doğuya doğru kırılması ve deprem göçü uluslararası yayınla pekişmiştir.

4-Tarihsel depremlerin yeri tartışmalı, büyüklükleri de abartılıdır.

5- Fayların davranışları zamanla değişebilir."

Prof. Dr. Celal Şengör uyardı, 2 uzman isim karşı çıktı

Depremin yıkıcı etkisinin yanı sıra, sonrasında yaşanacak yangınlar, yağmalar ve altyapı çöküşünün şehri felakete sürükleyeceğini belirten Şengör, “Hayatta kalanlar keşke ölseydik diyecek” ifadelerini kullanmış, yetkililerin yalnızca depreme değil, sonrasında oluşacak sosyal ve ekonomik krize de hazırlıklı olması gerektiğini söylemişti.

"İstanbul'da depremden sonra hayatta kalanlar, 'Keşke ölseydik' diyecekler"

Açıklamalarında İstanbul'da Tuzla’dan Silivri’ye kadar uzanan güney sahil hattının büyük risk taşıdığını belirten Prof. Dr. Celal Şengör, asıl büyük felaketin depremin hemen ardından yaşanacağını söyledi. Enkaz altında kalanların yanı sıra, şehirde yangınların çıkacağını, gıda ve su krizi yaşanacağını ve yağmaların başlayacağını dile getiren Şengör, İstanbul’un adeta bir kaos ortamına sürükleneceğini ifade etti ve "En büyük felaket depremden sonra yaşanacak sistemleri yağmalar, yangınlar... korkunç olacak. Ben bunu hep diyorum; İstanbul'da depremden sonra hayatta kalanlar, 'Keşke ölseydik' diyecekler." dedi.

İki uzmandan Prof. Dr. Celal Şengör'e sert tepki

Prof. Dr. Celal Şengör'ün bu kaos açıklamalarının ardından 2 uzman isim Prof. Dr. Osman Bektaş ve Dr. Ramazan Demirtaş'tan peş peşe açıklamalar geldi.

Prof. Dr. Osman Bektaş “Belli olmayan İstanbul depremi için "Yaşayanlar yaşadıklarına pişman olacaktır" söylemi bilimsel verilerle uyuşmuyor” diye belirterek "İstanbul’u ancak orta büyüklükte deprem tehdit edebilir. Ana Marmara Fayının kilitli kısımları deprem enerjisi biriktirirken sürünen kısımları az, tam kayan kısımları ise hiç deprem enerjisi biriktirmez." dedi.

Dr. Ramazan Demirtaş ise “Parmak hesabı ile deprem bilimi yapılmaz, ancak kaos yazılır” notu eşliğinde “100 bina çöker 4milyon insan enkaz altında kalır, İstanbul çökerse Türkiye diz üstü çöker, hayatta kalanlar keşke ölseydik diyecekler…” açıklamalarının bilimsel olmadığını belirtti. Deprem biliminin verilerle konuştuğunu belirten Bektaş, "Sadece fay modelleri belirsiz değil, aynı zamanda her bir segmentin yıllık kayma hızı, deprem tekrarlanma aralıkları, geçen süreler net değil… Ortalama ile deprem tekrarlanma aralıkları ve geçen süreler belirlenmez…Daha Marmara'nın deprem tehlikesi çözülmemiş." ifadelerini kullandı.

Dr. Ramazan Demirtaş'ın sosyal medyadan paylaştığı Marmara Bölgesi haritası

Demirtaş “Özetle ülkemizde olan her 4.0 ve üzeri deprem sonrası beklenen Marmara depremi ile ilgili KAOS/FELAKET SENARYOLARI yazanların amaçları nedir? Bu senaryoların psikolojik, ekonomik, sosyolojik, stratejik, çevresel, eğitim, turizm vb. açısından zarar vermekten başka risk azaltma ve can kaybı açısından hiçbir katkısı yok ve olamaz da…”diyerek Şengör’ü eleştirdi.