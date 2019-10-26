  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 26 Ekim 2019 15:34

Cem Belevi: Ünlülük boş iş

Şarkıcı Cem Belevi, meslektaşlarının tepkisini çekecek açıklamalarda bulundu. Belevi "Her yerde bir star, ünlülükbu devirde boş iş" dedi.

Cem Belevi: Ünlülük boş iş
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Cem Belevi, ‘Serhat’la Kayıttayız’ programına konuk oldu

Cem Belevi, meslektaşlarını kızdıracak açıklamalar yaptı. “Star kavramı bana komik geliyor. Bakıyorum; her yerde bir star. Ünlülük bu devirde boş iş.

'Sapla saman birbirine girmiş durumda'

Müzik dünyasında sapla saman birbirine girmiş durumda. Sosyal medyadan abuk subuk birinin bir anda kıymetlenmesi ve ukala tavırları akıl alır gibi değil” dedi.

'Baba olmak istiyorum'

Şarkıcı, 3 yıldır aşk yaşadığı oyuncu Zehra Yılmaz ile ilişkisine dair de şöyle konuştu:

“Herkes ‘Ne zaman evleneceksiniz?’ diye soruyor. İlişkimizde her şey yolunda. Akış bizi nereye götürürse artık, nasip kısmet. Bir gün baba olmayı isterim. Allah o duyguyu inşallah tattırır.”

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
kayıt , cem belevi , program , serhat
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM