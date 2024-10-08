Cem Garipoğlu'nun DNA testi sonucu belli oldu

Münevver Karabulut'un katili Cem Garioğlu'nun mezarından alınan kemik örneklerinin Adli Tıp incelemesi tamamlandı. Mezardaki kemiklerin Cem Garipoğlu'na ait olduğu açıklandı.

Münevver Karabulut'un ailesinin 'Fethi Kabir İşlemi' talebinin kabul edilmesi üzerine katil Cem Garipoğlu'nun mezarı geçtiğimiz günlerde açıldı. Mezardan çıkarılan kemikler Adli Tıp'a götürüldü.

Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından alınan kemik örnekleri üzerindeki Adli Tıp incelemesi tamamlandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezardaki kemiklerden alınan DNA'nın Cem Garipoğlu'nun anne ve babasıyla doğrudan uyumlu olduğunu açıkladı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cezaevinde intihar ettiği tespit edilerek defnedilen Cem Garipoğlu'nun, ölmediği ve defnedilen kişinin farklı biri olduğuna yönelik iddialar üzerine Karabulut ailesinin talebi ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla 3 Ekim 2024 tarihinde feth-i kabir işlemi yapılmıştır.

İstanbul Adli Tıp Kurumu uzmanları tarafından yapılan inceleme sonrasında Biyoloj i ihtisas Dairesi'nde kemik, diş ve diğer tüm örnekler üzerinde DNA incelemeleri büyük bir titizlikle gerçekleştirilmiştir.

Yapılan işlemlerin sonucunda mezardan çıkarılan örneklerin, Baba Mehmet Nida ve Anne Tülay Makbule'nin müşterek çocuğu Cem Garipoglu'na ait olup yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğu tespit edilmiştir."

MEZARDAN KEFEN ÇIKMAMIŞTI

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, mezardan kefen bezi çıkmadığını belirterek, ''Sonradan kemiklerin bırakılma ihtimali kefenin olmadığı yerde çok kuvvetli bir ihtimal olarak karşımızda duruyor. O beni ziyadesiyle rahatsız etti.'' demişti.