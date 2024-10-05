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Kefen yok, bez yok, poşet var... Cem Garipoğlu'nun mezarından poşet çıktı

Kefen yok, bez yok, poşet var... Cem Garipoğlu'nun mezarından poşet çıktı
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İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar eden Cem Garipoğlu'nun açılan mezarında bulunan şeffaf naylon poşetle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Münevver Karabulut'un ailesinin 'Fethi Kabir İşlemi' talebinin kabul edilmesi üzerine katil Cem Garipoğlu'nun mezarı geçtiğimiz günlerde açıldı. Mezardan çıkarılan ceset tabuta konularak Adli Tıp'a götürüldü. Adli Tıp raporundan çıkacak sonuç merak edilirken, Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir mezarda bulunan boş poşet için harekete geçti.

Habertürk'ün haberine göre, Epözdemir, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçeyle başvurarak mezarın içinde bir düğüm içeren 30x30 cm boyutunda şeffaf naylon poşet üzerinde parmak izi ve DNA’nın incelenmesi gerektiğini belirterek inceleme talebinde bulundu.

İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar eden Cem Garipoğlu'nun açılan mezarında bulunan şeffaf naylon poşetle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Yapılan talepte, mezarda kefen veya herhangi bir bez bulunmadığı ancak bulunan naylon poşetin şüphe oluşturduğu ön görülerek naylon poşete el konularak kim ve kimler tarafından konulduğunun araştırılması istendi.

Kefen veya bez yok

Epözdemir talebinde “Tutanağın ikinci sayfası ile sabit olduğu üzere, mezarın iki katlı olduğu, mezarın ilk katının boş olduğu, kaldırılan beton tabakalarının altında bir takım kemik örneklerinin olduğu bütün kemiklerinin dağınık yani serbest vaziyette olduğu, kemik bütünlüğünün olmadığı kefen ve cesedi çevreleyen bir bezin bulunmadığı tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar eden Cem Garipoğlu'nun açılan mezarında bulunan şeffaf naylon poşetle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Epözdemir, dilekçesinde şöyle dedi:

“Hakeza, mezarın içerisinde bir adet düğüm içeren 30x30 cm boyutunda şeffaf naylon poşet görülmüştür. Bir başka anlatımla, ceset bütünlüğü mevcut olmayıp kemikler ve kafatası toprak üstünde mezarın değişik yerlerinde bulunmakta, kefen veya cesedi çevreleyen herhangi bir bez bulunmamakta, buna mukabil olarak her nasılsa 30x30 cm boyutunda şeffaf naylon poşet mezarın içerisinde bulunmaktadır. 30x30 cm boyutunda şeffaf naylon poşetin nasıl, hangi koşullarda ve hangi amaçla mezarın içerisinde bulunduğu tarafımızca anlamlandırılamamaktadır. Mezkur 30x30 cm boyutunda şeffaf naylon poşetin mezarın içerisinde bulunması, incelemeye esas alınacak olan kemiklerin ve kafatasının sonradan bir poşet vasıtasıyla mezarın içine konulduğuna dair derin şüphe ve kuşkular uyandırmaktadır.”

Poşete el konulmasını ve üzerinde DNA ile parmak izi çalışması yapılmasını talep eden Avukat Dr. Rezan Epözdemir, gerekçesini iki madde olarak şöyle sıraladı:

"1) İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 03.10.2024 tarihli, 2024/57605 Talimat sayılı fethi kabir tutanağında betimlenen bir adet düğüm içeren 30x30 cm boyutunda şeffaf naylon poşete Ceza Muhakemesi Kanunu m. 123 ve m. 127 uyarınca el konulmasına,

2) Mezkur poşet üzerinde başta parmak izi ve DNA olmak üzere gerekli biyolojik incelemelerin, delillerin karartılması şüphesi de göz önüne alınarak evleviyetle yapılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz."

Habertürk

Etiketler cem garipoğlu poşet mezardan poşet çıktı kefen çıkmadı münevver karabulut
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