Cem Küçük asgari ücret tahminini açıkladı

AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen gazeteci yazar Cem Küçük, 2024 yılı asgari ücret zammı için tahminini açıklayıp net rakam verdi.

AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen gazeteci yazar Cem Küçük bu sabah Günaydın Türkiye programında 2024 ocak ayı için dikkat çeken asgari ücret zam oranını tahminini açıkladı.

Yanlış ekonomi politikalarıyla yurttaşı yüksek enflasyona mahkûm eden ekonomi yönetimi, şimdi de enflasyonun sebebini ücret artışları olarak gösterip emekçinin zammına göz dikti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen aylarda yüksek ücret artışlarının enflasyonu tetiklediğini öne sürdü, zamların hedef enflasyona göre yapılacağını açıklamıştı.

“Asgari ücret ne kadar olacak temel soru bu” diyen Küçük, 2024 yılı için beklenen enflasyonun yüzde 33 dolaylarında, 2024 yılının ikinci yarısı için beklenen enflasyonun ise yüzde 38 olduğunu anımsattı. Küçük, “Asgari ücret zammının da bu iki verinin ortasında gerçekleşmesi bekleniyor. Yani yüzde 38 çıkarsa yüzde 40 civarında bu da aşağı yukarı 4 bin 400 lira, 15 bin küsur veya 16 bin civarında olması bekleniyor” dedi.

Asgari ücret zammına ilişkin konuşmasını sürdüren Cem Küçük, “Bu hesaplamalara göre kamuoyunda oluşan beklenti yüzde 35 dolaylarında. Hem hükümet kanadından yapılan açıklamalar hem de kamuoyunda oluşan fikre göre yeni yılda asgari ücretin 15 bin liranın üstüne çıkacağı tahmin ediliyor” diye konuştu.

Konuşmasının devamında Cem Küçük “Mevcut plana göre yüzde 35’lik bir asgari ücret zammında ise maaşların 15 bin 400 lira seviyesine yükselmesi bekleniyor” dedi.