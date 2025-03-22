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Cem Küçük ''sanatçı takımı'' dedi, Şevket Çoruh'tan bomba gibi bir yanıt geldi

Cem Küçük ''sanatçı takımı'' dedi, Şevket Çoruh'tan bomba gibi bir yanıt geldi
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AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen ve son dönemde katıldığı programlarda, sosyal medyada ve yazılarındaki ifadeleriyle tepki çeken Cem Küçük bu sefer de sanat dünyasını hedef aldı. Ancak Cem Küçük'ün "sanatçı (!) takımı" ifadeli restine ünlü oyuncu Şevket Çoruh'tan dikkat çeken bir yanıt geldi.

Yazar Cem Küçük, bugün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda menajer Ayşe Barım’ın tutuklanmasını işaret ederek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına sanatçıların tepki göstermediğini söyledi.

Cem Küçük paylaşımında kullandığı "sanatçı (!) takımı" ifadesine ilk tepkiyi veren ünlü isim ise ünlü oyuncu Şevket Çoruh oldu. 

Sanatçıların İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek olmaktan Ayşe Barım'ın Gezi Parkı olayları nedeniyle tutuklu olması nedeniyle korktuğunu ima eden Cem Küçük, paylaşımında "Ekrem İmamoğlu’na seçim döneminde destek veren sanatçılardan tık yok. Ayşe Barım tutuklanınca hepsinin sesi kısıldı. Sayın sanatçı (!)  takımı, Ekrem İmamoğlu’nun şimdi desteğe ihtiyacı var. Hadi gösterin kendinizi." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Şevket Çoruh ise Küçük'ün bu paylaşımı karşısında sessiz kalmadı ve "Nerden istersiniz" yazarak Küçük'e yanıt verdi.

Şevket Çoruh'un bu paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Etiketler Cem Küçük Şevket Çoruh sosyal medya istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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