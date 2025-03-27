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Cem Küçük'ten yeni operasyon ve gözaltı fırtınası iddiası

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AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen ve son dönemde siyasetten iş dünyasına pek çok ismi hedef göstermekle suçlanan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük yeni bir operasyon hazırlığında olunduğunu öne sürerek "ya yarın ya da cuma sabahına yeni bir operasyonla uyanabiliriz" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarda Gezi Parkı kısmına geçileceğini belirtip soruşturmanın iş adamları ve sanatçı ayağının da olacağını öne süren, iş insanı Cem Boyner'in gözaltına alınabileceğini söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eski genel sekreteri Buğra Gökçe için gözaltı kararı sonrasında "İşte böyle paketlenirsiniz. İnşallah akılları başlarına gelmiştir'' diyen, Türkiye genelindeki protestolarda sokağa çıkanlar için "Sokağa çıkarsanız not edilirsiniz. Devlet not eder" ifadelerini kullanan, Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük şimdi de yeni bir gözaltı dalgasını işaret etti.

Gezi Parkı olayları sırasında Halk TV’nin Genel Müdürü olarak görev yapan gazeteci Şaban Sevinç ile kanalın Genel Yayın Yönetmeni olan gazeteci Hakan Aygün’ün pasaportlarına yurt dışına çıkışlarını engelleyen tahdit kararı konulmasının ardından  TGRT’de yayına katılan Cem Küçük ise gazetecilere kısa zaman içerisinde yeni operasyon olabileceğini söyledi.

Küçük, “Eğer tahdit getirildiyse bu benim yorumum, bilgi değil. Yarın sabah ya da cuma sabahına operasyonla uyanabiliriz.” ifadelerini kullandı.

 

Etiketler Cem Küçük operasyon gözaltı medya gazeteciler iş insanları
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