Cemal Kaşıkçı cinayetini o isme yıkacaklar

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, Suudi Arabistan’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın üst düzey danışmanlarından istihbarat yetkilisi General Ahmed el Assiri’yi sorumlu tutmaya hazırlandığını yazdı. Öte yandan gazete Selman'a yakın isimlerden Maher Abdulaziz Mutreb'in 2 Ekim'de Kaşıkçı'dan birkaç saat önce Başkonsolosluğa girdiğine dair fotoğrafları yayımladı.

NYT, günlerdir dünya gündeminden düşmeyen Cemal Kaşıkçı olayı hakkında yeni bir iddia ortaya attı.

Gazete, Suudi Arabistan’ın planlarından haberdar olduğunu belirttiği 3 kaynağına dayandırdığı haberinde, Suud yönetiminin Prens Selman’a yakın isimlerden General Assiri’yi Kaşıkçı’nın ölümünden sorumlu tutmaya hazırlandığını öne sürdü.

NYT’ye göre kaynaklar, "Suudi yöneticilerin, General Assiri’nin Muhammed bin Selman’dan Kaşıkçı’yı yakalaması için sözlü yetki aldığını ancak Assiri’nin bu yetkiyi ya yanlış anlayarak ya da yetkilerini aşarak gazeteciyi öldürdüğünü söyleyeceklerini" aktardı.

“BEYAZ SARAY BİLGİLENDİRİLDİ”

Kaynaklar, Beyaz Saray yetkilileri ile de görüşüldüğü ve Assiri’nin isminin verildiğini belirtti.

Daha önce Yemen’deki Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri müdahalenin sözcülüğünü yapan General Assiri, Prens Muhammed’e en yakın isimlerden biri olarak görülüyor.

"DESTEKLEMESİNİ İSTEDİ”

Haberde, Beyaz Saray’a yakın bir kaynağın, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’ın da kayınpederinden Muhammed bin Selman’ı desteklemesini istediği belirtildi.

Kaynaklara göre, Kushner, Kaşıkçı’nın ortadan kaybolması ve muhtemelen öldürülmüş olmasına yönelik baskıların, Suudi Arabistan’ın diğer hataları gibi zamanla unutulacağını savunuyor.

OKLAR SELMAN'A DÖNDÜ: DİKKAT ÇEKEN YOLCULUK

New York Times, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittiği 2 Ekim'de Prens Muhammed'in yardımcılarından Maher Abdulaziz Mutreb'in Kaşıkçı'dan birkaç saat önce konsolosluğa girdiğine dair fotoğrafları yayımladı.

Ayrıca haberde Mutreb'in günün ilerleyen saatlerinde, Suudi Arabistan Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi'nin evinin önünde durduğu, Türkiye'deki bir otelden elinde büyük bir valizle çıktığı ve İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'nda Türkiye'den ayrıldığına dair fotoğraflara da yer verildi.

Kapalı devre televizyon sistemlerinden elde edildiği belirtilen fotoğraflarda, sabah 09.55'te konsolosluğa giren Mutreb,16.45'te Başkonsolosun evinin önünde görülüyor. Mutreb 17.15'te İstanbul'da kaldığı otelden ayrılıyor ve 17.58'de havalimanında görülüyor.

KİMLİKLER TESPİT EDİLDİ İDDİASI

New York Times gazetesi, önceki gün Türkiye'nin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde rolü olduğundan şüphelenilen bazı kişilerin kimliğini tespit ettiğini öne sürmüştü. Gazete, şüphelilerden biri olan Maher Abdulaziz Mutreb'in 2017'de Suudi Arabistan'ın Londra Büyükelçiliğine atanmış bir diplomat olduğunu ve Suudi Prens'le muhtemelen koruması olarak birçok yeri ziyaret ettiğini ortaya koymuştu.

KAŞIKÇI OLAYI

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.