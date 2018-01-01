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  3. 01 Ocak 2018 19:02

Cenazesinde sadece 8 kişi vardı

Gaziantep'te yaklaşık 2 hafta önce parkta bir valizin içerisinde bulunan Suriyeli bebeğin cenazesi defnedildi.

Cenazesinde sadece 8 kişi vardı
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Gaziantep'te yaklaşık 2 hafta önce parkta valiz içerisinde bulunan Suriye uyruklu bebeğin cenazesi, sahip çıkan olmayınca mezarlık görevlilerince toprağa verildi.

Yeşilkent Mezarlığı morgunda bekletilen Suriyeli bebeğin cenazesine 15 gün içinde sahip çıkan olmadı. Bunun üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen mezarlık görevlileri, bebek için vatandaşların katılımıyla cenaze namazı kıldı.

Daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesince açılan mezar yerine götürülen bebeğin cenazesi, burada dualarla toprağa verildi. Cenaze namazını kıldıran imam Ahmet Türk, gazetecilere açıklamasında, 15 gündür morgda bekletilen cenazenin defin işlemine savcılık talimatıyla başladıklarını söyledi.

Bebeğin cenazesine sahip çıkan olmadığını belirten Türk, bu nedenle mezarlık görevlileri yardımıyla işlemleri tamamladıklarını dile getirdi. Bu arada, İstanbul'da yaşayan bir kişinin mezarlık yetkililerine ulaşarak, yasal şartların uygun olması halinde bebeğin cenazesini aile mezarlığında toprağa vermek istediğini ilettiği belirtildi.

Gaziantep'te 16 Aralık 2017'de bir parktaki valiz içerisinde erkek bebek cesedi bulunmuştu. Bebeğin annesi olduğu tespit edilen İhlas el-Baho (26) ile 10 aydır birlikte yaşadığı Ziyad el-Abdullah (24) tutuklanmıştı.
 

AA

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