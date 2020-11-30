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  3. 30 Kasım 2020 09:05

Cerahhapaşa'da ameliyathaneler yoğun bakım servisi oldu

Korona vakalarının artmasıyla hastanelerden kötü haberler gelmeye devam ediyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen “Hasta sayısı nisan ayından fazla. Ameliyathaneyi 3’er kişilik yoğun bakım ünitelerine çeviriyoruz” dedi.

Cerahhapaşa'da ameliyathaneler yoğun bakım servisi oldu
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Sözcü’den Ümit Öztürk’ün haberine göre, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin ameliyathanesi, hastane yönetimi tarafından yoğun bakım ünitesine çevriliyor.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, “Yoğun bakımda hastalar artınca monoblok ameliyathaneyi yoğun bakım haline getirmeye çalışıyoruz. Her odada 3 ameliyat masası var. Onları üç kişilik yoğun bakım şekline dönüştürüyoruz. Yoğun bakımdaki hasta sayısı Nisan ayından fazla. O zaman en fazla 36'ya çıkmıştık. Şimdi 40'ın üstünde. 50'ye kadar bir program yaptık. Onu da aşarsa yaptığımız bu dönüşüm sayesinde 75'e çıkacak kapasitemiz var. Yoğun bakımda boş yatağımız da var. Yani salgının şiddetine bağlı olarak bütün masaları yoğun bakım ünitesi haline getirebilecek bir program yaptık” dedi.

Sözcü

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