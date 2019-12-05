Ceren Özdemir'in acılı babası konuştu !

Ordu’da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir’in katil zanlısı Özgür Arduç (35) cezaevine gönderildi. Arduç'un ifadeleri kan dondururken, Ceren Özdemir’in acılı babası açıklamalarda bulundu. Acılı baba "Bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. En azından yasaların değişmesi gerekiyor" dedi.



Önceki gün evinin önünde kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybeden Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’in katil zanlısı Özgür Arduç (35), emniyetteki sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında Ordu Adliyesine çıkarıldı. Katil zanlısı, nöbetçi mahkeme tarafından, “canavarca hisle adam öldürmek ve iki polisi yaralamak” suçlarından tutuklandı. Özgür Arduç, Perşembe Efirli F tipi Cezaevine gönderildi.

İFADELERİ KAN DONDURMUŞTU

Öte yandan cinayet zanlısı Özgür Arduç’un, emniyette alınan ifadelerinde, kendine göre güçsüz kişileri kurban olarak seçtiğini, silah bulabilmesi durumunda da çok sayıda cinayet işleyebileceğini söylemişti. Ceren Özdemir’i öldürdüğü bıçağı bir markette çaldığını itiraf eden cinayet zanlısı Özgür Arduç’un, cinayetin işlendiği gün kendisine farklı kurbanlar da seçtiği ancak fırsat bulamadığından olayı gerçekleştiremediği de öğrenilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı, yaklaşık 6 saatin ardından saat 18.20 sıralarında geniş çaplı güvenlik önlemi eşliğinde cezaevine sevk edildi.

ACILI BABA DHA’YA KONUŞTU

Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, katil zanlısının en ağır cezayı almasını istedi. DHA'ya konuşan baba Yılmaz Özdemir, "Kızım bale dersinden çıkıyor, eve geliyor. Alt kapı açılmadığı için zile basıyor, ablasından anahtarı istiyor. Evin girişinde o olaya şahit olduk. Ablası geliyor, annesi geliyor. Annesi hemşire emeklisi ilk müdahaleyi yapıyor. Ne yazık ki kurtaramadık çocuğumuzu. Katili yakalandı, acımız yine de dinmiyor. 20 yıldır dişimizle tırnağımızla çalışarak kızımı büyüttüm. Topluma, ülkemize faydalı olması için yetiştirmeye çalıştık. Bir kendini bilmezin gelip çocuğumu bıçaklaması normal bir şey olamaz zaten. Bu bizim gücümüzün dışında bir şey. Meclis’in, sivil toplum örgütlerinin buna ne kadar katkısı olabilir bilmiyorum ama bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. En azından yasaların değişmesi gerekiyor. Biz vatandaşız, vergimizi ödüyoruz, çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Ülkesine faydalı insanlar yetiştiriyoruz. Benim kızım karıncayı incitmeyen bir çocuk. Sokakta geçen parasız kalmış, kendisine aldığı salamı köpeğe vermiş, onu doyurmuş. Sokaktaki köpeği doyuran çocuk, benim çocuğum" dedi.

BUNDAN SONRA BAŞKALARI YANMASIN

Katil zanlısını sokakta görüp ihbar eden vatandaşlara da teşekkür ederek, zanlının en ağır cezayı almasını isteyen Yılmaz Özdemir, Bizim elimizden bir şey gelmiyor. Cezasını adalet belirleyecek. En büyük cezayı alsın. İdam diyorlar bugün idam bunlar için çıksın. Bizim çocuklarımıza sebep olmasınlar. Özgeler, Cerenler yandı bundan sonra başkaları yanmasın diye konuştu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Sosyal medya paylaşımlarında olumsuz yorumlara da tepki gösteren ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağını da anlatan Yılmaz Özdemir, Bu olayla ilgili Ordu Barosu, Türkiye, herkes arkamızda. Sosyal medyada olumsuz yazı yazanlara önce kendi çocuklarını düşünmelerini tavsiye ediyorum. Acımız büyük, acımızı dindirmek yerine alevlendirmeye çalışıyorlar. Bunun için savcılardan, Baro’dan yardım istiyoruz. Bu yazışmaların mutlaka dikkate alınmasını istiyorum ifadelerini kullandı.