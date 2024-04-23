Çetin Doğan yeniden cezaevine gönderildi

Tutuklu Emekli Orgeneral Çetin Doğan, sağlık sorunları nedeniyle 1 Mart'ta hastaneye kaldırılmıştı. Taburcu edilen 84 yaşındaki Doğan yeniden cezaevine gönderildi.

Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan emekli orgeneral Çetin Doğan, yeniden İzmir 1 No'lu F Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Nilgül Doğan, eşi Çetin Doğan’ın durumu hakkında bir mesaj paylaştı. Nilgül Doğan, eşinin sağlık durumu ve hukuksal süreçle ilgili detayları paylaşarak, "Hoşgörünüze sığınarak, eşim Çetin Doğan’ın sağlık durumuyla ilgili en son gelişmeleri ve hukuksal süreçte yaşananları aktarmak isterim. Eşim, hastanede geçirdiği sürecin ardından taburcu edildi ve şu anda cezaevinde ömrünün yeteceği kadar nöbetine devam ediyor. Eşimin kronik sağlık sorunları devam ettiği için cezaevi şartlarında yaşadığı hayati riski önemli buluyoruz" dedi.

Doğan, Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'na başvurularının sonucunu beklediklerini ifade ederek, "Eşimin hak arayışı sürecinde, diğer hükümlülerle kıyaslandığında adil bir muamele görmesini umuyoruz. Eşim için ayrıcalıklı bir muamele istemiyoruz, sadece hak ve hukukun tecellisini talep ediyoruz" diye ekledi.

Nilgül Doğan, eşinin sağlık durumu ve hukuksal süreciyle ilgili bilgi verirken, Çetin Doğan'ın kamuoyuna iletmek istediği kısa mesajı da paylaştı. Mesajında, "Sizlere askerce en veciz teşekkür olan ‘Sağ olun’ diyorum. Artık vakit ülkemizde yaşanan bütün haksızlık, hukuksuzluk, yokluk ve yoksulluğa ve de yolsuzluklara savaş açıp, ülkemizde aydınlık yarınlar için taşıdığımız umutları yeşertenlere destek ve güç vermek zamanıdır" ifadelerine yer verdi.