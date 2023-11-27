Cezaevinde Dilan Polat alarmı! ''İntihar etmek istiyorum'' deyince...

Cezaevinde psikolojisi bozulduğu öne sürülen Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ı arayarak ''İntihar etmek istiyorum'' dediği iddia edildi. Bunun üzerine cezaevinde önlemler artırılırken, Polat için cezaevi psikoloğu da devrede.

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla 5 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat, iddiaya göre eşi Engin Polat'ı arayarak "İntihar etmek istiyorum" dedi. Polat'ın sözlerinden sonra avukatları soluğu cezaevinde alırken ünlü isim için geniş güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. 24 saat güvenlik kameralarından takip edilen Polat'ın kantinden aldığı her şey de kontrol edilmeye başlandı.

PSİKOLOJİK DESTEK ALIYOR

2. Sayfa sunucularından Müge Dağıstanlı, Dilan Polat'ın durumuyla ilgili "Koğuşu gören kameralar 24 saat sıkı gözetim altına alınmış, kantinden aldığı her şey kontrol ediliyor. Aynı zamanda cezaevi psikoloğu devrede. Bir de iki kardeşe sataşma olmaması için yanlarında bir infaz koruma memuru duruyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda ve devamında başka tarihlerde yapılan operasyonlarda Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 15'i tutuklanmış, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hakimlik 27 şirkete ise kayyum atanmasına hükmetmişti.