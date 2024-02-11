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Cezaevindeki Adnan Oktar'ın son hali ortaya çıktı

Cezaevindeki Adnan Oktar'ın son hali ortaya çıktı
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Çok sayıda suçtan yargılanarak 8 bin 658 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar'ın cezaevinde çekilen yeni fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Hakkındaki sayısız suçlamayla binlerce yıl hapis cezası alarak cezaevine konulan Adnan Oktar'a yakın isimler sosyal medya üzerinden Oktar'ın cezaevindeki son halini paylaştı.

Söz konusu davada Oktar; "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "siyasal veya askeri casusluk", "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "eziyet", gibi onlarca suçtan suçlu bulundu. Oktar böylelikle 8 bin 658 yıl hapis cezası aldı.

Çok sayıda suçtan yargılanarak 8 bin 658 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar'ın cezaevinde çekilen yeni fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Bir daha gün yüzü göremeyecek Adnan Oktar'ın cezaevinde çekilen yeni fotoğrafları servis edildi.

"Kedicik" olarak bilinen örgüt üyeleri tarafından internette paylaşıldığı iddia edilen karelerde Adnan Oktar'ın uzattığı saç ve sakalını boyattığı görüldü.

Söz konusu fotoğrafların bu ay içinde çekildiği de aktarıldı.

Etiketler adnan oktar adnan oktar'ın son hali kedicik
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