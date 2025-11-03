Cezevinde ölü bulunan Thodex vurguncusunun koğuşundan gizemli notlar çıktı

  1. Anasayfa
Kripto para dolandırıcılığıyla 11 bin yıla kadar hüküm giyen ve geçen hafta cezaevindeki koğuşunda cansız bedeni bulunan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in ardından ortaya çıkan gizemli notlar dikkat çekti.

Kripto para dolandırıcılığıyla 11 bin yıla kadar hüküm giyen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, tek kaldığı Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki koğuşta ölü olarak bulunmuştu.

Faruk Fatih Özer'in ölümünün ardından Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken ortaya ilginç detaylar çıktı.

Habertürk'te yer alan habere göre, koğuşunda tek kalan Faruk Fatih Özer'in ölmeden önceki akşam, sayım esnasında infaz koruma memurlarına "Şubat ayında çıkacağım" dediği öğrenildi.

Bu gelişmenin ardından gece yarısı kontrolünde televizyon izleyip yatacağını söyleyen Faruk Fatih Özer, sabah yapılan kontrolde havlu ve çarşafla banyoda asılı halde bulundu. 

Yapılan incelemede Faruk Fatih Özer'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Faruk Fatih Özer, ilk incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken koğuşta yapılan incelemelerde bazı notlar bulundu.

İlgili notta "Tabureyi koy, ipi sıkıca boynuna geçir" şeklinde yazılar olduğu görüldü.

