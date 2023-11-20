  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hikmet Çetin ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hikmet Çetin ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hikmet Çetin ile görüştü
Güncelleme:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile görüştü.

Görüşme CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşti. CHP'den yapılan açıklamada "Genel Başkanımız Özgür Özel, önceki dönem Genel Başkanımız Hikmet Çetin ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında bir araya geldi" denildi.

ÇETİN, MYK'NİN AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPTI
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesinin ardından ikili birlikte partinin Merkz Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına katıldı.

İkili partinin MYK toplantısının açılışınI birlikte gerçekleştirdi.

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, MYK üyelerine hitap ettiği bir konuşma yaptı.

Etiketler Özgür Özel chp görüşme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Savcılıktan Filenin Sultanı'na ''soğuk duş etkisi'' yaratan karar
ING Bank'tan Türkiye için faiz tahmini! Tamam mı, devam mı?
Ata Demirer 5 ayda eridi! İşte son hali
Malatya'da korkutan deprem! Çevre iller de sallandı
İmajını baştan aşağı değiştiren Yasmin Erbil'i gören tanıyamadı
İstanbul'da ''Jammer''lı hırsızlık anı kamerada
Dolar ve Euro'dan yeni rekor! Altın zirvede
Mahkemeden tapu sahipleri için emsal ''Tapu İptali'' kararı
Şile’de kabus sular çekilince ortaya çıktı
Domatesleri söküp dikti, kilosunu 150 TL'den satıyor!