  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. CHP lideri Özel'in trafikteki zor anları kamerada

CHP lideri Özel'in trafikteki zor anları kamerada

Güncelleme:

CHP Genel başkanı Özgür Özel'in konvoyu Tekirdağ Hayrabolu'da doluya yakalandı.

CHP Genel başkanı Özgür Özel'in konvoyu Tekirdağ Hayrabolu'da doluya yakalandı.

O anlar çevredekilerin telefonları tarafından kayda alınırken yolda trafik durdu. Özel’in makam aracı da diğer araçlarla çevrelenerek güvenlik altına alındı.

Etiketler dolu dolu yağışı özgür özel CHP
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bayram boyunca hava nasıl olacak ? Yağmur beklenen illerimiz belli oldu Bayram boyunca hava nasıl olacak ? Yağmur beklenen illerimiz belli oldu Bafa Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının pilotları böyle kurtarıldı Bafa Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının pilotları böyle kurtarıldı Fırtınada korkutan görüntü: Kağıt gibi uçurup binaya vurdu Fırtınada korkutan görüntü: Kağıt gibi uçurup binaya vurdu Denizli'de saatler süren kabus: Yüzlerce vatandaş tahliye edildi Denizli'de saatler süren kabus: Yüzlerce vatandaş tahliye edildi İstanbul'un lüks rezidansında fare istilası İstanbul'un lüks rezidansında fare istilası ''Ülkü Ocakları adliyenin etrafını saracak'' ''Ülkü Ocakları adliyenin etrafını saracak'' Tarkan'ın 7 yıl sonra çıkardığı albümde en çok dinlenen şarkılar belli oldu Tarkan'ın 7 yıl sonra çıkardığı albümde en çok dinlenen şarkılar belli oldu AYM ''kıyak maaşa'' dur dedi AYM ''kıyak maaşa'' dur dedi Doğalgaz yüklü tır devrildi: Aydın-İzmir otobanı trafiğe kapatıldı Doğalgaz yüklü tır devrildi: Aydın-İzmir otobanı trafiğe kapatıldı Tarkan, 7 yıl sonra yeni albümü Kuantum 51 ile geri döndü Tarkan, 7 yıl sonra yeni albümü Kuantum 51 ile geri döndü