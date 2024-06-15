CHP lideri Özel'in trafikteki zor anları kamerada
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
CHP Genel başkanı Özgür Özel'in konvoyu Tekirdağ Hayrabolu'da doluya yakalandı.
CHP Genel başkanı Özgür Özel'in konvoyu Tekirdağ Hayrabolu'da doluya yakalandı.
O anlar çevredekilerin telefonları tarafından kayda alınırken yolda trafik durdu. Özel’in makam aracı da diğer araçlarla çevrelenerek güvenlik altına alındı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol