CHP lideri Özel'in trafikteki zor anları kamerada

CHP Genel başkanı Özgür Özel'in konvoyu Tekirdağ Hayrabolu'da doluya yakalandı.

CHP Genel başkanı Özgür Özel'in konvoyu Tekirdağ Hayrabolu'da doluya yakalandı.

O anlar çevredekilerin telefonları tarafından kayda alınırken yolda trafik durdu. Özel’in makam aracı da diğer araçlarla çevrelenerek güvenlik altına alındı.