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CHP Sözcüsü Deniz Yücel hakkında suç duyurusu

CHP Sözcüsü Deniz Yücel hakkında suç duyurusu
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Selamet Akıncıları Platformu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel hakkında, partisinin toplantısında İslam'a ve Kur'an-ı Kerim'e hakaret ettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

Platform adına Adem Çevik tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Yücel'in 22 Temmuz'da partisinin toplantısında yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef aldığı belirtildi.

Yücel'in söz konusu açıklamasıyla Türkiye ve dünyadaki Müslümanları da hedef aldığı belirtilen dilekçede, sözlerinin ardından başlayan tartışmaların yalnızca sosyal medyada kalmadığı, gerçek hayata da taşındığı, bu durumun da "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu oluşturduğu ifade edildi.

 Dilekçede, CHP Sözcüsü Deniz Yücel hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "nefret ve ayırımcılık", "hakaret", "iftira", "insanlığa karşı suçlar" ve "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlarından kamu davası açılması talep edildi.

"Tüm Müslümanlar gönülden yaralanmış ve incinmiştir"

Savcılığa sundukları dilekçenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Selamet Akıncıları Platformu Genel Sekreteri Engin Aksakallı, "Geçen hafta Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Sayın Ali Erbaş'ın Düzce'deki hutbede bahsettiği tesettür ve evlilik ahlakıyla ilgili değindiği konular tamamen ayet ve hadisler ışığında anlatılmasına rağmen, kendini bilmez bir vekil, üzerine vazife olmadan ve konuyla alakalı bilgi fukarası olduğu net ortaya çıkan CHP Sözcüsü Deniz Yücel tarafından hadsiz bir dille saldırıya uğramış ve sonuçta tüm Müslümanlar gönülden yaralanmış ve incinmiştir." diye konuştu.

Bu açıklamalarla toplumun huzurunun bozulduğunu dile getiren Aksakallı, "Diğer taraftan farklı dinlerin önderlerini kapılarda kırmızı halılarda karşılayıp, son derece hürmet gösterip saygıda kusur etmeyerek kendi iç dünyalarında kime hürmet, kime hakaret edeceklerini dışarıya çok net yansıtmaktadırlar. Burada toplanmamızın sebebi olarak CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in, alemlerin sahibinin indirdiği en son kitap olan Kur'an-ı Kerim ayetlerine saçmalık diyerek hadsiz çıkışını protesto içindir." ifadesini kullandı.

Etiketler chp sözcüsü deniz yücel suç duyurusu
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