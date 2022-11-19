  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. CHP, VPN uygulaması çıkardı

CHP, VPN uygulaması çıkardı

CHP, VPN uygulaması çıkardı
Güncelleme:

CHP Gençlik Kolları, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısının ardından sosyal medyanın 'bant daraltma' uygulamasıyla kullanılmaz hale getirilmesinden sonra yeni uygulaması 'CHP VPN'i duyurdu. Parola ise 'iktidar' olarak belirlendi.

İnternette gerçekleştirdiğiniz her harekette dijital izler bırakmadan, mahremiyetinizi koruyarak kısıtlama olmaksızın tüm internet sitelerine özgürce erişim sağlamanızı sağlayan bir altyapı olan 'VPN', son olarak İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının ardından gündeme gelmişti.

Partlamanın ardından 'dezenformasyonu önlemek' iddiasıyla 'bant daraltma' politikasına gidilmiş ve sosyal medya etkisiz hale getirilmişti. Yurttaşlar yaklaşık 10 saat boyunca sosyal medyaya VPN aracılığıyla giriş yapabilmişti.

CHP'DEN 'VPN' UYGULAMASI

Son olarak CHP Gençlik Kolları, sosyal medyanın bant daraltmasıyla kullanılmaz hale getirilmesinden sonra yeni uygulaması ‘CHP VPN’i duyurdu.

CHP Gençlik Kolları’nın sitesinde kullanıma sunulan dosyanın parolası ‘iktidar’ olarak belirlendi.

Söz konusu uygulama bir ‘openvpn’ dosyası. Kullanmak için ‘openvpn connect’ uygulamasının indirilip dosyanın uygulamaya tanıtılması gerekiyor.

CHP VPN Konfigürasyon Kurulumu

İşletim sisteminize uygun uygulama marketinden, OpenVPN uygulamasını indir,
CHP VPN butonuna tıklayarak, CHP VPN konfigürasyon dosyasını indir,
CHP VPN konfigürasyon dosyasını, OpenVPN uygulaması ile aç,
Parola: iktidar 
CHP VPN için tıklayın.

Etiketler chp vpn chp vpng iktidar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tüm emeklilere en az 2.200 TL verilecek! İşte detaylar...
Liselerde yeni dönem başlıyor
Ukrayna savaşından etkilenen 84 Ahıska Türkü, Türkiye'ye getiriliyor
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?
Fitch’ten Türkiye için bir kötü haber daha
ABD'den al haberi: ''TSK operasyona hazırlanıyor''