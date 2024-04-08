  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. CHP’de mazbata krizi YSK'ye taşındı

CHP’de mazbata krizi YSK'ye taşındı

CHP’de mazbata krizi YSK'ye taşındı
Güncelleme:

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, bir meclis üyesi adayı, kendisine verilmesi gereken mazbatanın başka bir adaya verilmesi durumunu Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) taşıdı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yerel seçimlerde CHP Süleymanpaşa Belediyesinin bir meclis üyesi adayı, kendisine verilmesi gereken mazbatanın başka bir adaya verilmesinden dolayı Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu.

31 Mart Yerel seçimlerinden sonra meclis adayı seçilen üyeler mazbatalarını almaya başladı. Seçim sonunda Süleymanpaşa Belediyesinde CHP 19 meclis adayı üyesi, AK Parti-MHP’de ise 9 aday meclise girmeyi başardı.
CHP Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Adayı listelerinde ise ilginç bir olay yaşandı. CHP tarafından YSK’ya bildirilen listede 19. sıradaki adayın istifası üzerine yeni bir liste daha hazırlandı. Hazırlanan yeni listede eski Jandarma Komutan Yardımcısı Emekli Albay Kamuran Ersan, 20. sıradan 19. sıraya gelmeyi beklerken, 27. sıradaki bir aday 19. sıraya yazılıp YSK’ya bildirildi. Bu duruma tepki gösteren Kamuran Ersan, YSK’ya şikayette bulundu.

Konuyla ilgili Yüksek Seçim Kuruluna şikayette bulunan Ersan, "Bu dönem mahalli ve idareler seçiminde meclis üyesi olmak için başvuru yaptım. 20. sırada yer aldım. Bu süre zarfında oldukça çalıştım ve güzel kampanya yürüttüm. Ancak mazbata töreni esnasında şunu gördük. 19. sıradaki aday istifa etmişti, bunun yerine 27. sıradaki aday 19. sıraya kaydırılmak suretiyle bir liste oluşturulmuştu. Ben hukukçu değilim ancak şunu biliyorum ki mahalli idareler seçimiyle ilgili 14 ve 16. maddelerde istifa eden bir adayın mazbata almaması gerekiyor. Aday 20 Şubat tarihindeki listede yer almıştı. 10 gün sonra başka bir listede 27. sıradan 19. sıraya taşındı. Sıralamanın ne şekilde yapıldığını bilemiyorum. Bu partinin tasarrufudur. Bu hatanın düzeltilmesi için YSK'ya başvurumu yaptım. Bundan sonra hukukun ne dediği önemli benim için. 27. sıradaki adayında kim olduğunu bilmiyorum. Bir hata yapılmıştır bu hatanın düzeltilmesi için hukuki süreci takip edeceğim" dedi.

Etiketler YSK seçim kriz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar ve Euro sakinledi, altın uçuşta Dolar ve Euro sakinledi, altın uçuşta Burası Tayland değil İstanbul: Onu gören telefona sarıldı Burası Tayland değil İstanbul: Onu gören telefona sarıldı İstanbul'da korku dolu gece: Bayram öncesi büyük korku İstanbul'da korku dolu gece: Bayram öncesi büyük korku İYİ Parti'de genel başkanlığa 4 isim talip oldu İYİ Parti'de genel başkanlığa 4 isim talip oldu Kuzey Ege'nin incisine tatilci akını: Doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı Kuzey Ege'nin incisine tatilci akını: Doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı AK Partililer ile YRP'liler arasında yerel seçim savaşı: 7 yaralı var AK Partililer ile YRP'liler arasında yerel seçim savaşı: 7 yaralı var Geri geldiler: Antalya sahillerinde endişe veren istila Geri geldiler: Antalya sahillerinde endişe veren istila Lisede cinsel taciz iddiası: Kız öğrenci CİMER'e yazınca rezalet ortaya çıktı Lisede cinsel taciz iddiası: Kız öğrenci CİMER'e yazınca rezalet ortaya çıktı Etna Yanardağı halka şeklinde duman püskürttü Etna Yanardağı halka şeklinde duman püskürttü Akşener, genel başkanlık için aday olmayacağını açıkladı Akşener, genel başkanlık için aday olmayacağını açıkladı