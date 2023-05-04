CHP'den 'siber saldırı' önlemleri için yeni hamle

CHP, siber saldırı ihtimaline karşı önlem almak için resmi internet sitesinin 15 Mayıs gecesine kadar yurtdışından erişime kapattığını duyurdu.

CHP, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği siber saldırı ihtimaline karşı internet sitelerini yurtdışı erişimine kapattıklarını açıkladı.

Partiden yapılan açıklamada "Yurt dışından gelebilecek siber saldırılardan korunmak için sistemlerimizi 15.05.2023 23:59'a kadar geçici olarak yurtdışına kapattık. Seçimden sonra görüşürüz" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU ?



Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından açıklama yaparak, "Son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica’cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. SON UYARIMDIR!" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun iktidara yönelik 'Son 10 günde girişilecek pis işleri biliyorum' diyerek açıklama yapmasının ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP'li Tuncay Özkan ise "Yurtdışından ekip getirmişler. Sesleri birleştiriyorlar, görüntüleri birleştiriyorlar. İsim isim belgeler var" açıklamasında bulunmuştu.