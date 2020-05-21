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  3. 21 Mayıs 2020 12:30

CHP'li Eren Yıldırım'a silah çekildiği anların görüntüsü

Tutuklanan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım’ın VEFA Destek Grubu üyeleriyle yaşadığı tartışmanın görüntüsünü ANKA Haber Ajansı yayınladı.

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CHP Adana Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım’ın ve ailesinin Yüreğir Kaymakamlığı VEFA Sosyal Destek Grubu ekipleriyle yaşadığı tartışmanın görüntüsü ortaya çıktı.

ANKA Haber Ajansı'nın yayınladığı cep telefonuyla çekilen görüntülerde Yüreğir Kaymakamının korumasıyla aile tartışıyor. Tartışma sırasında silah çekme ve mermiyi namluya sesi duyuluyor. Duruma tepki gösteren Yıldırım’ın annesi “Sen halka silah mı çekiyorsun?” diye bağırıyor.

Adana’da CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Eren Yıldırım, 14 Mayıs günü iftar saatinden sonra Yüreğir Kaymakamlığı’na bağlı VEFA Sosyal Destek Ekipleri ile tartışmıştı. Yıldırım ve ailesinin ifadesi alınmış, Yıldırım adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Ancak AKP’li isimler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘PKK’ benzetmesinin ardından 16 Mayıs günü tutuklanmıştı.

 

ANKA

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