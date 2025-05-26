CHP'li Mahmut Tanal'dan, AK Partili Mehmet Metiner'i terleten soru

AK Partili Mehmet Metiner, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne "İmamoğlu’na Özgürlük" pankartı asan CHP'li milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis'e seslenmişti. CHP'li Mahmut Tanal'ın Metiner'e yanıtı çok ağır oldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzey yol girişine dün akşam saat 19.40 sıralarında CHP’li milletvekilleri tarafından köprüden sarkacak şekilde üzerinde Ekrem İmamoğlu’nun siluetinin bulunduğu ‘Free İmamoğlu’ yazılı pankart asıldı.

Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından olaya müdahale edilerek, pankart kaldırıldı. Pankartı asan kişilerin CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Milletvekilleri Nimet Özdemir ile Ali Gökçek, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan olduğu tespit edildi. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Özel: "Hiç hasetlenmesinler, sürprizlerimiz devam edecek"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sabah partilileriyle birlikte Kadıköy Halk Koşusuna katıldı. Etkinlik başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan "İmamoğlu'na Özgürlük" pankartı nedeniyle CHP'li vekillere soruşturma başlatılmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

CHP lideri, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun bir iddia dolayısıyla tutuklu bulunduğunu belirterek, "Ortada iddianame bile yok, iddia var. Buna rağmen afişini sesini her yerden yasaklatıyorlar. Arkadaşlarımız o afiş neden astı diye soruyorlar? Şampiyon olan asmıyor mu? Biz de 31 Mart seçimlerinin şampiyonu Ekrem İmamoğlu'nun resmini astık" diye konuştu.

Özel, İmamoğlu serbest kalana kadar mücadele edeceklerini vurgulayarak "Hiç hasetlenmesinler, sürprizlerimiz devam edecek. Yaratıcı fikirler ve şok edici etkilerle enselerindeyiz. Ekrem Başkan'ı bırakana kadar onlara huzur yok. Cürmü kadar yer yakarlar! Beklesinler bakalım daha nerelere asacağız. Ekrem Başkan her yerde" dedi.

Metiner "CHP'li vekillerin dokunulmazlıkları kaldırılsın" dedi, CHP'li Tanal resti çekti

Öte yandan savcılığın soruşturma kararına sonrası AK Partili Mehmet Metiner, savcılık kararına destek vererek, "Yargı görevini yapıyor ama siyaset kurumu ve TBMM o fezlekelere dokunmayarak dokunulmazlığın kötüye kullanılmasına zemin hazırlıyor. Savcılık fezlekeleri TBMM’ye gidecek. Ve orada hiçbir işlem yapılmadan bekleyecek. Milletvekilleri bunu bildikleri için ne yargı kararı dinliyorlar ne hukuk ne kanun. Bence bu tarz fezlekeleri olan milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılmalı" dedi.

Metiner'in dokunulmazlıkla ilgili açıklamasına, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'dan tepki geldi.

Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

Sayın Mehmet Metiner, milletvekili dokunulmazlığı konusunda CHP’nin yıllardır savunduğu ‘kürsü dokunulmazlığı’ ilkesini bugün sahipleniyor gibi görünmenizi ibretle izliyoruz. Ancak asıl sorgulanması gereken sizin siyasi sicilinizdir.

Dün farklı partilerin safındaydınız, bugün AKP’yi sorgusuz sualsiz savunuyorsunuz. Madem bu kadar ilkeli ve şeffafsınız: Milletvekili olmadan önce hangi arabaya biniyordunuz, şimdi neye biniyorsunuz?

Kaç çocuğunuz var, hangi kamu ya da özel görevlerde çalışıyorlar? Bu ülkenin donanımlı, liyakatli gençleri işsizken sizin çocuklarınız ne işle meşgul?

Siyaseti kişisel menfaat aracı hâline getirenlerin ‘dokunulmazlık’ üzerine nutuk atmaya ne hakkı ne de meşruiyeti vardır!

Dokunulmazlık; suç işleme ayrıcalığı değil, halk adına görev yapan vekilin düşünce ve ifade özgürlüğünü korumaktır. Gerisi halkın vicdanına hesap verir.