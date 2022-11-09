CHP'li Tuncay Özkan'dan uyuşturucu ile mücadele mesajı

CHP'li Tuncay Özkan, İzmir’de uyuşturucuyla mücadele için bir araya gelen vatandaşları ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yoksulluk Dayanışma Ağı Kurucu Hacer Foggo ile birlikte çektiği 7 dakikalık bir videoyu paylaşarak Türkiye’deki uyuşturucu sorununu gündeme getirdi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarıyla uyuşturucu sorunu Türkiye gündemine otururken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iddialara tepki gösterdi ve CHP liderine dava açıldı.

YURTTAŞLARDAN EMNİYET İDDİASI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir’de uyuşturucuyla mücadele eden gençler ve muhtarlarla bir araya geldi. Özkan’ın ziyarette bulunduğu mahallede yurttaşlar bir araya gelerek uyuşturucuya karşı savaş açarken emniyet mensuplarının da suç örgütleriyle birlikte çalıştıklarını, bürokratların sorunu görmezden geldiğini ve kaymakamın "Sen kahraman mı olmak istiyorsun?" sözleriyle kendilerine tepki gösterdiğini iddia ettiler.

“TEHDİT ALIYORUZ”

Tuncay Özkan’a Türkiye’deki uyuşturucu krizini anlatan ve uyuşturucu ile mücadele için gençlere yardımcı olan yurttaş mahallelerinde daha önce 10 gençten 2’sinin kullanıcı, 2’sinin satıcı olduğunu ifade etti. Yurttaş mücadelelerinin sonucunda bu rakamın yarıya düştüğünü söyledi.

Öte yandan vatandaşların suç örgütleriyle mücadelelerinde tehdit aldıklarını söylemeleri dikkat çekti. Uyuşturucu ile mücadele eden muhtar, "Kapımın önüne mermi koyuluyor" dedi.

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