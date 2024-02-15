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CHP’nin İzmir'deki bir adayı değişti

CHP’nin İzmir'deki bir adayı değişti
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CHP, İzmir’in Karaburun ilçesinde, belediye başkan adayı olarak gösterilen Nurşen Balcı’nın yerine mevcut başkan İlkay Girgin Erdoğan ile yola devam etme kararı aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Karaburun Belediye Başkan Adayı olarak ilan edilen Nurşen Balcı’nın adaylık konusu parti yönetiminde tekrar ele alındı.

Bugün gerçekleşecek ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılacağı aday tanıtım toplantısı öncesi, aday gösterilen Nurşen Balcı yerine, mevcut Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ın yeniden aday olarak gösterileceği öğrenildi. Kararın her iki tarafa da tebliğ edildiği aktarıldı.

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