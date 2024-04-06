CHP'nin kazandığı ilde seçim sonuçları iptal edildi

Yerel seçimlerde Türkiye genelinde büyük bir zafere imzasını atan CHP'nin kazandığı illerden olan Kütahya'da, seçim sonuçları AK Parti ve MHP'nin itirazı sonrasında iptal edildi.

Kütahya Belediye Başkanlığı seçiminde MHP seçimin iptali ve tüm oyların yeniden sayılmasına yönelik talepte bulundu.

AK Parti ise çok sayıda geçersiz oyun yeniden sayılmasını istedi. İlçe Seçim Kurulu, MHP’nin ve AK Parti’nin taleplerini kabul ederek 549 sandıktaki tüm geçersiz oyların sayımına kabul kararını verdi.

Sayımın bugün saat 14.00’da başlayacağı belirtildi.

Kütahya’daki 31 Mart yerel seçimlerinde CHP adayı Eyüp Kahveci yüzde 29,25 oranla 40 bin 712 oyla birinci, MHP adayı Alim Işık 29,25 oranla 40 bin 110 oy ile ikinci ve AK Parti’nin adayı Kamil Saraçoğlu da yüzde 27,71 oranla 37 bin 992 oyla üçüncü olmuştu.



