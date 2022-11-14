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Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu
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Haftanın üç günü çekilen Çılgın Sayısal Loto'da, 14 Kasım 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu.

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda gerçekleşti. Çılgın Sayısal Loto sonuçları, millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Online mobil uygulamalarından sorgulanıyor. 

14 Kasım 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

SON ÇEKİLİŞ SONUCU

Çekiliş no: 137 14/11/2022 - 21:30

2 5 10 12 55 67 Joker 90 Süperstar 74

 

Etiketler loto sayısal loto
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