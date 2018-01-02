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  3. 02 Ocak 2018 19:31

Cinnet getiren baba dehşet saçtı !

Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde cinnet getiren baba 2 kız çocuğunu öldürerek intihar etti.

Cinnet getiren baba dehşet saçtı !
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Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde cinnet getiren babanın, 2-4 yaşlarında 2 kız çocuğuna pompalı tüfekle ateş ederek öldürdüğü, ardından aynı tüfekle intihar ettiği öğrenildi. Olayı duyan anne evin önünde sinir krizi geçirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Olay, Fındıklı Mahallesi Zambak Sokak üzerinden bulunan 5 katlı binanın bodrum katında saat 18.30'da meydana geldi. 

İddiaya göre, Anne Dilek Yardım kapıyı açıp evlerine girdiğinde eşi Ali Yardım, kızları Elif Mina ile Miray Hira'nın cesetleriyle karşılaştı. Annenin olayı görerek sinir krizi geçirmesi üzerine mahalle sakinleri toplandı. 

Ardından mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, baba Ali Yardım'ın iki kızını pompalı tüfek ile öldürdükten sonra aynı tüfekle kendine ateş ederek intihar ettiği belirlendi. 

Sinir krizi geçiren anne Dilek Yardım, ambulansla Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Olayla ilgili konuşan ev sahibi, "Apartmanda kiracıydı kendisi, biz de duyduklarımızı söylüyoruz ama iki çocuğunu ve kendini öldürmüş." dedi.

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