Çocuk suçlarına karşı önlem paketi geliyor: Aileler de sorumlu olacak!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'yi sarsan okul saldırıları sonrası yargıda yapılacak düzenlemeleri açıkladı. Okulda cinayet işlemenin "nitelikli suç" kapsamına alınacağını belirten Gürlek, ailelerin denetim sorumluluğundan silah muhafaza şartlarına, sosyal medya yasasından şiddet içerikli TV programlarına kadar geniş bir yelpazede yeni cezai yaptırımların geleceğini duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe yaşanan okul saldırıları sonrası A Haber'e yaptığı açıklamada, "Özellikle suça sürüklenen çocukların cezalarının artırılması, sosyal medya yasası, sosyal ve görsel medyada teşvik edici programlar ya da sosyal medya yayınlarıyla ilgili tedbirler alacağız" dedi.

Gürlek, suçun sadece faili değil, o faili yetiştiren ve denetim yükümlülüğünü yerine getirmeyen çevreyi de kapsayacak bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Gerekirse ailelerimizi de bu konuda denetim ve bakım yükümlülüğü ihmal etme anlamında çocukların işlediği bazı suçlardan, özellikle de şiddet içeren suçlar ve adam öldürme gibi suçların sorumluluğunu da gündeme getireceğiz" ifadesini kullandı.

Silahlar için yeni önlemler alınacak

Gürlek, "Aynı şekilde ruhsatlı olsa dahi silahların çocukların erişemeyeceği şekilde evde muhafaza edilmesi ve bu konuda usule aykırı muhafaza edilmesi nedeniyle de bir suç işlenmesi halinde ruhsat sahibi kişi hakkında cezai sorumluluk anlamında 6136 sayılı yasada düzenlemeler yapmayı da düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Okul saldırıları nitelikli suç sayılacak

Gürlek, "Okul ve benzeri yerlerde de işlenen adam öldürme eylemlerini nitelikli adam öldürme maddesi olarak düzenleme yapmayı düşünüyoruz" dedi. Gürlek, "Televizyonlarda şiddeti özendirici, silah kullanmayı teşvik edici gibi görsellerin olduğu noktalarda da bununla ilgili gerekli adımları atıp ve özellikle cezai anlamda sorumluluk içeren düzenlemeler yapmayı düşünüyoruz" ifadesini kullandı.