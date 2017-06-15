Çocukların gözleri yaşartan Atatürk sevgisi...

Edirne'de 4 küçük çocuk.. Sanat galerisinin önünden geçerken Atatürk heykelini farkettiler. Çocuklar Atatürk heykelini dokunarak inceledi. Sanat galerisinin önünden ayrılma vakti geldiğinde ise izleyenleri duygulandıran o anlar yaşandı.



Edirne'de bir sanat galerisinin önünde güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Yoldan oyun oynarak geçen 10 yaşlarında 4 küçük çocuk sanat galerisinin önündeki heykelleri farketti. 2'si kız 4 çocuk heykelleri incelemeye başladı. Önce boğa heykeline baktılar sonra da Atatürk heykeline yöneldiler. Çocuklar Atatürk heykelini dokunarak inceledi. Sanat galerisinin önünden ayrılma vakti geldiğinde ise izleyenleri duygulandıran anlar yaşandı. Çocuklar Atatürk'le elini öperek vedalaştı. Atatürk heykelinin elini öpüp başlarını dokunduran çocuklar yollarına devam etti