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Çorum'da 5 el yazması kitap ele geçirildi

Çorum'da 5 el yazması kitap ele geçirildi
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Çorum'da, bir araçta yapılan aramada tarihi değeri olabileceği belirtilen 5 el yazması kitap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çorum'da tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 5 el yazması kitap ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ticari aracı şehir girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, bir sırt çantasının içinde 3'ü büyük, 2'si küçük, tarihi değeri olabileceği değerlendirilen 5 el yazması kitap ele geçirildi.

Kitaplara el konulurken araçta bulunan 4 zanlı gözaltına alındı.

Etiketler çorum el yazması ele geçirildi
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