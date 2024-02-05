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Çorum'da deprem!

Çorum'da deprem!
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AFAD, Çorum'un İskilip ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Çorum'un İskilip ilçesine saat 14.46'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 13.75 kilometre altında gerçekleşti. 

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler çorum deprem afad son depremler
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