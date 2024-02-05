Çorum'da deprem!
AFAD, Çorum'un İskilip ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Çorum'un İskilip ilçesine saat 14.46'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 13.75 kilometre altında gerçekleşti.
Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 5, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:İskilip (Çorum)
Tarih:2024-02-05
Saat:14:46:53 TSİ
Enlem:40.68694 N
Boylam:34.39556 E
Derinlik:13.75 km
Detay:https://t.co/V5Cfjpqif0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol