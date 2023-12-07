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Çorum’da kaynar su kazanına düşen işçi hayatını kaybetti

Çorum’da kaynar su kazanına düşen işçi hayatını kaybetti
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Çorum'da bir işçi, malzemelerin yumuşatılması için kaynatılan su kazanına düştü.

Halil G. (29), 30 Kasım'da Çorum-Ankara kara yolunda çalıştığı fabrikada, malzemelerin yumuşatılması için kullanılan kaynar su kazanına düştü.

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunda yanıklar oluşan işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

G., 7 gün süren tedavi sürecinin ardından kurtarılamadı.

Etiketler Çorum kaynar su
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