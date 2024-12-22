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Cübbeli Ahmet açık açık ilan etti: ''Biz şeriatçıyız arkadaşlar, ne işimiz var bu düzenle?''

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Kamuoyunda "cübbeli Ahmet" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Kocaeli'nde 4 derneğin ortak düzenlediği derneğe "çakarlı" özel aracıyla gelirken, burada yaptığı açıklamada da "Biz şeriatçıyız arkadaşlar, ne işimiz var bu düzenle, bu rejimle" dedi.

Cübbeli Ahmet, Kocaeli İzmit Atatürk Spor Salonu’nda Maşukiye Kevser Derneği, Osmanlı İlim ve Kültür Derneği, HEYDER ve Derman Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği etkinliğe katıldı.

Etkilikte sınav takviminde 31 Aralık ve 2 Ocak tarihlerine sınav konulması nedeniyle hem veliler hem de öğrenciler tarafından eleştirilen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e destek veren Ahmet Mahmut Ünlü, "Milli Eğitim Bakanı'na taktılar. 31 Aralık'a imtihan koymuş. Bunlar da yılbaşı hazırlığına gidecekmiş. 31 Aralık'ta çocukların morali bozulmuş. Allah razı olsun o Milli Eğitim Bakanı'na dedim ya. Helal olsun adama. Bugüne kadar bir akıllı Milli Eğitim Bakanı, öbürleri akılsızlık imasında konuşmuyorum ama nasıl işini biliyor" dedi.

Öte yandan Kocaeli Gazetesi'nden Cihat Polat'ın haberine göre "Gizlimiz bir saklımız yok" diyen Cübbeli Ahmet, "Seni de boş bırakmazlar, beni de boş bırakmazlar. Boş bırakmasa da olur. Şimdi zaten her şeyi alenen konuşuyoruz yani. Telefonla onu dinlemekle boş masraf MİT'e de yazık, istihbarata da yazık yani. Biz şeriatçıyız arkadaşlar, ne işimiz var bu düzenle, bu rejimle" dedi.

Etiketler cübbeli Cübbeli ahmet ahmet mahmut ünlü
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