Cübbeli Ahmet: ''Bizim sağcılar CHP'ye iyi bir kazık attı''

14 Mayıs seçimleri öncesinde AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklayan Cübbeli Ahmet bu sefer de "Bizim sağcılar CHP'ye iyi bir kazık attılar" dedi.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen İsmailağacı Ahmet Mahmut Ünlü 14 Mayıs seçimlerinin ardından yaptığı sohbet toplantısında CHP’ye seslendi.

14 Mayıs seçim sonuçlarına göre DEVA, Gelecek, Saadet Partisi ile Demokrat Parti, CHP’nin oylarına katkı olmamasına rağmen birçok milletvekilini Meclis’e sokmayı başarmıştı.

Bu konuya değinen Cübbeli Ahmet’in, CHP’yi uyararak “Bu sağcılara aldanmayın yahu” demesi dikkat çekti. Cübbeli, "Bizim sağcılar CHP'ye iyi bir kazık attılar yine. 2 puanları yok 34 mebus aldılar CHP'den" dedi.

Cübbeli "Bizim sağcılar CHP'ye iyi bir kazık attılar yine, 2 puanları yok 34 - 38 arası mebus aldılar CHP'den. Bu sağcılar devamlı solculara kazık atıyor. Bu solcular ne zaman akıllanacak. Solculara tavsiyem, aklınızı başınıza devşirin. Size de acıyorum, devamlı kazık yiyorsunuz. Kendi seçmeninizin reyini sağcılara veriyorsunuz. Siz nasıl solcusunuz? Kıyamete kadar 1 kürek ileri 2 kürek geri gidiyorsunuz" dedi.

CHP listelerinden seçime giren DEVA Partisi 15, Gelecek ve Saadet partileri 10, Demokrat Parti üç milletvekili kazandı. Meclis'in açılması sonrası 38 milletvekili, CHP'den ayrılıp partilerine geri dönecek.