Cübbeli Ahmet: ''Ezan böyle okunmaz, haram ya''

Kamuoyunda cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü katıldığı televizyon programında ezanın okunma biçimini eleştirerek "uzun hava gibi okunmaz, haram ya" dedi.

Kamuoyunda cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü Ekol TV'de katıldığı Güncel Meseleler adlı canlı yayında ezanın okunuş şekli ile ilgili dikkat çeken bir eleştiride bulundu.

Ünlü, bir izleyiciden gelen 'ezan' sorusunu "Harfleri, kelimeleri bozulacak şekilde okumayı İslam caiz görmez. Bazı adamın ezanın hangi bölümünü okuduğunu anlamıyorum. O kadar uzatıyor ki, bunlar haram ya" diyerek yanıtladı.

Çoğu müezzinin makam bilmediğini belirten izleyici, "Ezanın şarkı makamında okuması caiz mi?" sorusunu yöneltti. Soruyu yanıtlayan Ünlü, "Harfleri, kelimeleri bozulacak şekilde okumayı İslam caiz görmez. Bazı adamın ezanın hangi bölümünü okuduğunu anlamıyorum. O kadar uzatıyor ki, bunlar haram ya." dedi.