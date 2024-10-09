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Cübbeli Ahmet'ten ''savaş geliyor'' iddiası: ''Mermilerinizi saklayın''

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Kamuoyunda cübbeli takma adıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü sosyal medyada yayınlanan son videosunda "mermilerinizi saklayın" ifadelerini kullanarak "Bekleyin bakalım belki Tel Aviv’in üzerine gideriz inşallah" dedi.

Kamuoyunda "cübbeli Ahmet" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü sosyal medyada yayınlanan son konuşmasında "savaş geliyor" uyarısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İsrail Türkiye’ye saldıracak” açıklamalarının ardından Cübbeli Ahmet’ten de benzer açıklamalar gelmesi dikkat çekti.

Cübbeli Ahmet 3 Ekim tarihli sohbetin görüntülerini bugün yayınladı. Sohbette Cübbeli’nin, “Savaş Kapıda! Karadeniz dağlarında mermilerinizi boşa sıkmayın” ifadelerini kullandığı görüldü.

 Boş yere havaya sıkılan mermilerin saklanması gerektiğini bekleyen, “Çok atıyorlar boş silah, ulan bir gavura atsan bari. Bekleyin bakalım belki Tel Aviv’in üzerine gideriz inşallah.” İfadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet’in söz konusu ifadeleri şu şekilde:

“…kurşun sekmiştir, düğünden kurşun atarken karşıki adama gitti falan bunları yapmamak lazım tabi. Çok büyük bir bela, çok büyük bir günah. Havaya kurşun atmalar bilmem neler, böyle iş olur mu ya? Bu ne iş? Çok atıyorlar" boş silah, ulan bir gavura atsan bari. Bekleyin bakalım belki Tel Aviv’in üzerine gideriz inşallah.

Adam geliyor bize doğru, gelince ne olacak? Amerikan senatörü ne demiş? Türkiye’ye doğru bu iş gözüküyor ama demiş Türkleri de hafife almamak lazım. Ulan ne Türkleri, Müslümanları hafife almamak lazım. Türkler de Müslümanlara en büyük hizmeti yapan bir millettir. Dolayısıyla, bu İslam bu iman… Millet şehit olmak için can atıyor orada… Hele bir gelsinler, Lübnan’a girmeye mi benzer bakalım. Tükürüğü ile boğar, asker gelmeden millet bitirir işini.

“Kafire kurşunları sakla, boş yere ne kurşunları atıyorsun. Yahudi buraya girmek istiyor, Yunan buraya girmek istiyor.”

“Savaş var, savaş çıkacak illa ki, biz size yıllardır ne dedik? İç savaş var dış savaş var diye diye keşif ehli öldü. 15-20 sene evvel bu şekilde bize söyledi önünüz bunu göreceksiniz dedi bana. Oraya doğru gidiliyor.”

 

Etiketler Cübbeli ahmet ahmet mahmut ünlü savaş mermi mermilerinizi saklayın
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